Лобода розповіла про плани виїхати до США

Українська співачка Світлана Лобода розповіла про плани виїхати в США. Артистка заявила, що в січні відправиться на три місяці записувати новий альбом, передає "Сегодня".

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"Я вирішила: у січні беру відпустку на пару місяців і лечу в Америку, буду записувати новий альбом. Альбом "Н2LО" дуже круто зайшов: за два місяці став тричі платиновим, і ми отримали величезну кількість дивідендів за все це. І я подумала: якщо так добре виходить, чому б не писати альбоми частіше, не раз в десять років, – зізналася в прямому ефірі "Хіт ФМ" LOBODA. – У мене 15 композицій готові. Хочу американський саунд – я і певні студії, які працюють з електронною музикою, які могли б мені це все оформити і зробити по-своєму".

На прем'єрний сингл "Парень" LOBODA вже зняла новий кліп, подробицями про якому артистка також поділилася в ефірі радіостанції. Вихід кліпу запланований найближчим часом: "Впевнена, що це буде черговий наш бойовик. Буквально нещодавно ми відзняли на "Парень" відеокліп. Вертолітні зйомки, зйомки в замках, дуже незвичайна для мене історія, яка буде справжнім нововведенням".