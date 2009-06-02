Скільки коштує морський порт?

Морські торгові порти України до кінця року здійснять дооцінку основних засобів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр транспорту та зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ учора на прес-конференції.

За його словами, відповідне завдання поставлено перед головою Державної адміністрації морських і річкових портів, а також перед начальниками портів.

«Зараз триває дооцінка в портах основних засобів до реальної ринкової їхньої ціни, і тоді, хоч і не будуть такі цифри (високі – УНІАН) чистого прибутку звучати, але звучатимуть на порядок вище за цифру амортизаційних відрахувань», - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше Й.ВІНСЬКИЙ критикував позицію портів, які не здійснюють дооцінку своїх основних засобів.