Вийти на Майдан за закликом Саакашвілі готові 27% читачів УНІАН - опитування

Так, згідно з результатами останнього опитування на сайті УНІАН, лише 27% наших читачів готові вийти на Майдан за закликом екс-голови Одеської ОДА, лідера партії "Рух нових сил" Міхеїлом Саакашвілі.

При цьому 26% опитаних заявили, що ни підуть за Саакашвілі в жодному разі, адже, на їхню думку, він працює проти України.

Читайте такожСаакашвілі сидить у наметі під охороною (фото)

Водночас 24% респондентів відповіли, що може й вийшли б на новий Майдан, але точно не за Саакашвілі.

Ще 23% наших читачів вважають, що коли на Сході країни досі триває війна з агресором, навіщо ще в Києві влаштовувати якісь хвилювання, а всі, в кого забагато енергії – хай в АТО йдуть.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня 2017 року екс-голова Одеської ОДА, лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі, який того ж ранку був спочатку затриманий працівниками ГПУ та СБУ за підозрою в сприянні учасникам злочинних організацій та укритті їх злочинної діяльності, а згодом силою звільнений його прихильниками, закликав усіх приходити на мітинг під Верховну Раду. На вечір 6 грудня Саакашвілі запланував віче в центрі Києва, на якому обіцяє оголосити подальший "план дій".