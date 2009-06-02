Главред газети "Кремінь" припинила оголошене 27 травня голодування

Головний редактор газети "Кремінь" (Кременчук Полтавської області) Ольга ОЛЕНИЧ припинила оголошене 27 травня на знак протесту проти незадовільного утримання в`язнів в установі виконання покарань № 69 голодування через погіршення стану здоров`я.

Про це УНІАН повідомила сама О.ОЛЕНИЧ.

За її словами, сьогодні вона відчула себе погано і викликала швидку допомогу, яка констатувала погіршення самопочуття і високий тиск у журналістки.

Як повідомлялося, причиною голодування О.ОЛЕНИЧ назвала невиконання рішень Комітету Верховної Ради по боротьбі з корупцією щодо перевірок утримання в`язнів у колонії №69.

«Я виступала на комітеті. Депутати прийняли рішення провести ретельне розслідування викладених мною фактів щодо незадовільного поводження з ув’язненими, тортур та інших правопорушень. А зараз ми одержуємо тільки відписки з усіх відомств. Депутати так і не приїхали. Я голодуватиму доти, поки мої вимоги не будуть виконані», - заявляла О.ОЛЕНИЧ.

Вона вимагає припинити знущання над ув`язненими в колонії, усунути з посади прокурора області, начальника колонії та ряд інших керівників.