У RosUkrEnergo з`явився новий директор

У швейцарського газового трейдера RosUkrEnergo помінялася структура власності і топ-менеджмент. Компанія Raiffeisen Investment більше не є номінальним акціонером RosUkrEnergo, а до числа директорів увійшов Ганс Баумгартнер, що брав участь раніше в проектах "Газпрому" і Зовнішторгбанку, пише видання "Газета".

Трохи раніше один з директорів RosUkrEnergo, Ларс Хауссманн зайняв пост президента компанії. На директорське місце, що звільнилося, і був призначений Ганс Баумгартнер. Раніше Баумгартнер займав пост голови наглядової ради директорів інвестиційної компанії IDF Anlagegesellschaft. Вісімдесят відсотків цієї компанії належить "дочці" Зовнішторгбанку, цюріхській компанії Russische Kommerzial Bank.

Нагадаємо, що RosUkrEnergo зареєстрована в швейцарському кантоні Цуг і в 2006 році є ексклюзивним постачальником природного газу на Україну. Половина компанії належить "Газпрому", а 45 відсотків - українському бізнесмену Дмитру Фірташу. Раніше номінальним утримувачем пакету акцій, що не належить російському концерну, була компанія Raiffeisen Investment AG.

Лєнта.ру