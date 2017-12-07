Звільнені Умеров і Чийгоз подають в суд на адміністрацію Путіна - адвокат

Заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз найближчим часом подадуть позови до адміністрації президента Росії Володимира Путіна з вимогою розсекретити ті нормативні акти, які безпосередньо зачіпають їхні права та свободи. Про це повідомив у Facebook адвокат Микола Полозов.

Читайте такожЧубаров розповів, хто був залучений до звільнення Умерова та Чийгоза«Після стрімкої «депортації» за межі Криму Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова, коли їх у режимі спецоперації посадили на літак і через Анапу відправили до Анкари, з'ясувалось, що ніяких документів про їхнє переміщення російська влада їм не видала», - написав він.

Як зазначає Полозов, єдиний документ, який видали Ахтему Чийгозу в СІЗО - довідка про звільнення. Ільмі Умеров взагалі опинився за межами Криму без будь-яких підтверджуючих документів.

«Згідно з паперами, де-юре, Чийгоз і Умеров усе ще в Криму. Єдиною документальною зачіпкою виявилося посилання в довідці про звільнення Ахтема Чийгоза на указ президента Російської Федерації про помилування номер 515 від 24.10.2017», - повідомляє адвокат.

Полозов зазначив, що разом із колегою - адвокатом Едемом Семедляєвим - направив адвокатські запити до адміністрації президента Російської Федерації про надання відомостей про винесення відповідних указів президентом Путіним.

«Невдовзі нам прийшли відповіді. Адміністрація президента Російської Федерації відмовилася надавати ці відомості, пославшись на те, що вони є інформацією з обмеженим доступом. Іншими словами, обидва укази про помилування Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова були засекречені, що позбавляє їх права на реалізацію своїх прав, у тому числі на повернення додому до Криму», - повідомив він.

У зв'язку з цим, за інформацією адвоката, «найближчим часом Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров подадуть позови до адміністрації президента Російської Федерації з вимогою розсекретити ті нормативні акти, які безпосередньо зачіпають їхні права та свободи».

Полозов повідомив, що він представлятиме Умерова і Чийгоза в московському суді.

«Ми вимагатимемо чіткої відповіді від адміністрації президента Путіна в зв'язку з якими обставинами і на якій підставі Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров були вивезені з території Криму», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня суд анексованого Криму засудив Чийгоза до 8 років ув'язнення в колонії за звинуваченням в організації масових заворушень на території півострова.

27 вересня суд анексованого Криму визнав Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії й засудив до двох років колонії-поселення. Також Умерову на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.

25 жовтня Росія видала турецькій стороні Чийгоза і Умерова. 27 жовтня їх доставили в Україну.