В Кабміні підрахували газовий борг перед Росією

Україна до 7 червня завершить перерахування коштів за спожитий російський газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам в Кабінеті міністрів заявив міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН.

«Ще залишилося близько 500 млн. дол., наскільки мені відомо. У нас ще до 7 числа є час», - сказав Ю.ПРОДАН.

Міністр підкреслив, що починаючи з 1 січня 2009 року, Україна завжди своєчасно сплачує Росії за спожитий природній газ.

«Я думаю, що ця традиція буде продовжена і далі», - додав Ю.ПРОДАН.