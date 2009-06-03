В Кабміні підрахували газовий борг перед Росією
11:15, 03 червня 2009Суспільство
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Продан: у нас ще є час
Україна до 7 червня завершить перерахування коштів за спожитий російський газ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам в Кабінеті міністрів заявив міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН.
«Ще залишилося близько 500 млн. дол., наскільки мені відомо. У нас ще до 7 числа є час», - сказав Ю.ПРОДАН.
Міністр підкреслив, що починаючи з 1 січня 2009 року, Україна завжди своєчасно сплачує Росії за спожитий природній газ.
«Я думаю, що ця традиція буде продовжена і далі», - додав Ю.ПРОДАН.
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