Тисячі "інноваційних ліхтариків": організатори розповіли, якою буде головна ялинка країни (відео)

Організатори запевняють, що попри всі негаразди із транспортуванням ялинки до Софійської площі, офіційне відкриття різдвяного містечка відбудеться вчасно – 19-го грудня.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, із запізненням на 5 днів новорічне дерево таки встановили на Софійській площі. Від учора там зміцнювали підставку для неї, адже з'ясувалося, що 30-метрова ялиця, завважки 15 тонн, завелика для підготовленої конструкції. Її посилили бетонними блоками та тросами.

Над підготовкою до відкриття різдвяного містечка та декоруванням ялинки працюватимуть 800 людей, а не 400, як планувалося раніше.

«Ми збільшуємо кількість людей, які будуть обслуговувати, прикрашати. Тому йдемо за графіком…», – заявила куратор проекту різдвяного містечка Надія Тутенко.

За її словами, іграшок буде в цьому році багато – близько тисячі ліхтариків і вони будуть інноваційними, бо усі «будуть підсвічуватися різними кольорами».