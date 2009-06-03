Єхануров піджене танк до Українського дому

Міністерство оборони України пропонує виділити для проведення параду до Дня Незалежності 21 одиницю наземної техніки та 37 літаків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ сьогодні журналістам.

«Міністерство оборони пропонує до участі всього 21 одиницю наземної техніки, яку буде виставлено на виставці», - сказав він.

Міністр повідомив, що окрасою виставки військової техніки до Дня Незалежності України стане новий танк «Оплот»

«До Дня Незалежності ми підготуємо ще один сюрприз, який ми підготуємо вперше в Україні, але поки що для цього потрібно провести велику роботу», - додав він.

Ю.ЄХАНУРОВ уточнив, що виставку військової техніки буде організовано на майданчику біля Українського дому в Києві.

«З літаків ми пропонуємо 37 літальних апаратів, зокрема 8 вертольотів», - повідомив він.

Міністр наголосив, що вартість проведення такого параду військової техніки буде визначено після затвердження пропозицій Міністерства оборони.

«Поки що не затверджено план параду. Якщо не буде проходження техніки, то для цього не буде потрібна попередня підготовча робота й пальне. Остаточне рішення, очевидно, буде наступного тижня», - припустив Ю.ЄХАНУРОВ.