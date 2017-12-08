В Івано-Франківську водій маршрутки нахамив матері загиблого АТОшника - його провчили (відео)

В Івано-Франківську учасники АТО провели "виховну бесіду" з водієм маршрутки, який вчора відмовив в безоплатному проїзді матері загиблого учасника АТО та нагрубив їй.

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Сьогодні зранку франківські учасники АТО вирішили поспілкуватися з водієм, оскільки він не вперше хамив пасажирам, передає "Курс".

"Прошу знайомитись – це Сергій Федик – "Хапуга року", за версією учасників АТО. Відносно інциденту, який стався вчора на маршруті 35: водій на камеру вибачився, водія звільнено, автобус зняли з маршруту та зобов'язали перевізника зробити капремонт та 5 тисяч гривень компенсації", –написав голова ГО "Обласна спілка учасників АТО" Андрій Долик своєму Facebook.

"Я вибачаюся перед всіма АТОшниками, перед мамою загиблого. Прошу вибачення. У подальшому такого більше не повториться. Вибачайте, будь ласка", – сказав водій маршрутки.

Як повідомляв УНІАН, у Луцьку водій маршрутного таксі вразив пасажирів своїм вчинком: він спровадив із салону пасажирку, яка заговорила про українських військових, які "не дають Донбасу жити".