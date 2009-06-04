У Києві вівчарка загризла 8-річну дівчинку

Трагедія сталася позавчора, о 13.30, біля приватного будинку на Червонозоряному проспекті, 75 (Солом’янський район). Озвіріла німецька вівчарка накинулася на 8-річну Дарію Лаврову і перегризла їй горло. Дівчинка померла на операційному столі лікарні «Охматдит». Господиня собаки від шоку потрапила до психіатричної лікарні.

Дарія і її однокласник Владислав, син господині собаки, жили по сусідству. Дружили і часто разом грали у дворі.

– Дарія з сестричкою Настею пішла до Владика, – розповідає хресна мама дівчинки, Оксана Масленикова. – Хлопчик відкрив хвіртку, а сам повернувся в будинок за грою якоюсь. Собака вискочив і миттєво кинувся на дівчинку.

Сестра Дарії відразу ж побігла звати маму.

– Ми п`ять разів викликали «швидку», але вона приїхала тільки через 20 хвилин. Сказали, що була пробка, – згадує сусідка Лариса Каряка. – Тим часом ми самі на машині відвезли її в найближчу лікарню. А звідти дівчинку забрали в «Охматдит». Крові було дуже багато. Лікарі казали, що пес перегриз аорту. Та і від обличчя практично нічого не залишилося. Мій чоловік як побачив, йому стало погано.

Родичі загиблої дівчинки кажуть, що господиня собаки приїжджала в лікарню. Після цього ні її, ні чоловіка ніхто не бачив. Вчора двері журналістові в будинку на Червонозоряному проспекті, 75, де живе цей звір, ніхто не відкрив. Собака сидить у будці.

Минулого року той самий собака накинувся на сусідського хлопчика - дитині тоді наклали 45 швів.

«Газета по-київськи»