"Кіборги" побили рекорд касових зборів за вихідні, зібравши понад 8 мільйонів
16:42, 11 грудня 2017Суспільство
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За інформацією голови Держкіно Пилипа Іллєнка, за перший вікенд прокату фільм режисера Ахтема Сеітаблаєва "Кіборги" зібрав 8,186 млн гривень, новий рекорд для національних фільмів у вітчизняному прокаті за касовими зборами.
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"Кіборги" у перший вікенд зібрали 8,186 млн касових зборів. Про це заявив голова Держкіно Пилип Іллєнко.
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За словами Іллєнка, за перший тиждень показу "Кіборги" зібрали більше касових зборів, ніж інші фільми, що вийшли в прокат паралельно.
Фільм подивилися 106 тис. 350 глядачів. Цей фільм зараз дуже актуальний, і я радий, що наш глядач так високо оцінив його. Для мене такий результат є оцінкою глядачами роботи Держкіно", - розповів Іллєнко.
Продюсер фільму Іванна Дядюра заявила, що понад півмільйона грн від касових зборів будуть перераховані на допомогу українським збройним силам.
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