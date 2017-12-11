"Кіборги" побили рекорд касових зборів за вихідні, зібравши понад 8 мільйонів

"Кіборги" у перший вікенд зібрали 8,186 млн касових зборів. Про це заявив голова Держкіно Пилип Іллєнко.

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За словами Іллєнка, за перший тиждень показу "Кіборги" зібрали більше касових зборів, ніж інші фільми, що вийшли в прокат паралельно.

Фільм подивилися 106 тис. 350 глядачів. Цей фільм зараз дуже актуальний, і я радий, що наш глядач так високо оцінив його. Для мене такий результат є оцінкою глядачами роботи Держкіно", - розповів Іллєнко.

Продюсер фільму Іванна Дядюра заявила, що понад півмільйона грн від касових зборів будуть перераховані на допомогу українським збройним силам.