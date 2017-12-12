Ув'язненого в РФ Сенцова вшанували на церемонії європейської кіноакадемії у Берліні (відео)

Олега Сенцова вшанували у Берліні під час вручення нагород європейської кіноакадемії. Частину церемонії присвятили саме бранцю Кремля, повідомляє ТСН.

Китайський художник Ай Вейвей - гість вечора, який свого часу був заарештований китайською владою - написав Сенцову відкритого листа, якого зачитали зі сцени. Вейвей закликав Москву негайно звільнити режисера і усіх боротися за те, щоб наступного року українець стояв на сцені разом з іншими лауреатами.

Як повідомляв УНІАН, за словами адвоката, у листопаді у Сенцова в колонії РФ почалися проблеми з серцем, а раніше він потрапляв до ШІЗО.