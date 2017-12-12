У Харкові через неправдиве повідомлення про мінування суду евакуювали понад 400 осіб

14:47, 12 грудня 2017
Суспільство
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Вибухотехніки оглянули майже 20 тис. кв. м приміщень та прилеглої території, евакуювали 422 громадян, але вибухових речовин не знайшли.

фото УНИАН

У Харкові через неправдиве повідомлення про замінування Апеляційного суду Харківської області евакуювали 422 громадян.

Читайте такожВ Одесі затримали псевдомінера міжнародного аеропортуЯк повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, повідомлення про замінування будівлі суду надійшло до Онов’янського відділу поліції сьогодні, 12 грудня, о 10:20.

За даними правоохоронців, на місце виїжджала слідчо-оперативна група та експерти вибухотехнічного управління.

Вони оглянули майже 20 тис. кв. м приміщень та прилеглої території, евакуювали 422 громадян.

За результатами перевірки вибухових речовин виявлено не було.

Наразі правоохоронці встановлюють особу зловмисника, який зробив хибне повідомлення про замінування.

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Теги: #харкові повідомлення мінування#харкові мінування суду