У Харкові через неправдиве повідомлення про мінування суду евакуювали понад 400 осіб

У Харкові через неправдиве повідомлення про замінування Апеляційного суду Харківської області евакуювали 422 громадян.

Читайте такожВ Одесі затримали псевдомінера міжнародного аеропортуЯк повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, повідомлення про замінування будівлі суду надійшло до Онов’янського відділу поліції сьогодні, 12 грудня, о 10:20.

За даними правоохоронців, на місце виїжджала слідчо-оперативна група та експерти вибухотехнічного управління.

Вони оглянули майже 20 тис. кв. м приміщень та прилеглої території, евакуювали 422 громадян.

За результатами перевірки вибухових речовин виявлено не було.

Наразі правоохоронці встановлюють особу зловмисника, який зробив хибне повідомлення про замінування.