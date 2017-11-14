У Києві і Харкові через повідомлення про мінування закрили залізничні вокзали і станції метро (фото)

Сьогодні ввечері в Києві і Харкові майже одночасно надійшли повідомлення про можливе замінування багатолюдних об'єктів. Довелося евакуювати більше тисячі чоловік.

Читайте такожНевідомі повідомили про загрозу вибухів у аеропортах по всій Україні, їх робота паралізованаЗокрема, у столиці закрили залізничні вокзали - сполучені між собою Центральний і Південний. Сотні людей евакуювали. Входи перегороджені стрічками, правоохоронці та вибухотехніки обстежують будівлю і шукають можливу вибухівку.

Також надійшло повідомлення про замінування великого торгово-розважального центру "Гулівер" - людей звідти евакуювали. На місці працюють поліцейські, рятувальники, вибухотехніки.

Третій "замінований" об'єкт в Києві - лікарня.

"Три анонімні повідомлення про замінування: лікарня і «Гулівер» в Печерському районі і центральний залізничний вокзал у Солом'янському районі. Поліція Києва проводить перевірку. Залучені фахівці вибухотехнічної служби. Щоб убезпечити людей, проводилася евакуація: з лікарні - 150 осіб (перевірка завершена, небезпечних предметів не виявили), з вокзалу - 900 чоловік, в «Гулівера» евакуація триває. Всі повідомлення зареєстровані, оперативники встановлюють анонімних дозвонювачів. Просимо всіх з розумінням поставитися до поліцейським заходам, адже на кону - безпека та життя людей. Нагадуємо: ст. 259 Кримінального кодексу ("завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян") передбачає до шести років позбавлення волі", - написала у Facebook прес-секретар столичної поліції Оксана Блищик.

У Харкові невідомі повідомили про замінування метрополітену. Тому довелося закрити чотири станції метро - "Пушкінську", "Спортивну", "Центральний ринок" і "Бекетова". Звідти всіх евакуювали. Потяги рухаються повз ці станції без зупинок. Про це повідомляє патрульна поліція Харкова.

Шукали вибухівку і в Господарському суді Харкова. Звідти довелося евакуювати близько 250 осіб, але нічого небезпечного так і не знайшли.