"Думаю, він сюди не приїде": супермодель побажала удачі екс-чоловіку Онищенку, підозрюваному у "газовій справі"

Супермодель Сніжана Онопко розповіла, в яких стосунках зі своїм колишнім чоловіком політиком Олександром Онищенком.

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"Я до Саші дуже добре ставлюся, але ми не залишилися в якихось стосунках, тому що у мене є людина. І в наших з Колею (нинішній чоловік) стосунках це було б невірно. Але, думаю, він сюди не приїде і арештован не буде. Бажаю Саші успіхів", - заявила українська модель в ефірі "1+1".

Нагадаємо, 15 червня 2016 року в НАБУ і САП заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яке заподіяло шкоду державі в розмірі понад 3 млрд грн унаслідок спільної діяльності на підставі угод з ВАТ «Укргазвидобування».

В цілому в рамках даного кримінального провадження було затримано 12 підозрюваних, п'ятеро з яких визнали себе винними і погодилися на угоду зі слідством.

Згідно з доказами, отриманими в ході досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми є Онищенко, якого Верховна Рада позбавила недоторканності, а також проголосувала за його затримання та арешт, але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України. За словами Онищенка, одна з європейських країн надала йому статус політичного біженця.