Сьогодні у Житомирі відзначили 80-річчя пожежно-прикладного спорту. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації. Як зазначається у повідомленні, привітав та вручив відзнаки 12 грудня заступник голови – керівник апарату Житомирської облдержадміністрації Олексій Ясюнецький.

«Від імені голови адміністрації Ігоря Гундича вітаю вас із цією визначною датою. Пожежно-прикладний спорт, як і будь-який інший спорт, – це здоров’я, загартування духу й тіла, вміння долати труднощі та цілеспрямовано йти до поставленої мети. Ваша робота вимагає мужності, відваги та витримки. Це - спорт заради порятунку. Бажаю вам бути сильними та стійкими. Зі святом!», – сказав Ясюнецький.

Ветерани спорту з різних областей України отримали відзнаки від ДСНС України, Почесні грамоти від обласної адміністрації та відзнаки від обласної ради.

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Нагадаємо, Збірна України, яка захищала честь держави на міжнародній арені, не раз ставала призером чемпіонатів Європи і навіть світу у цьому виді спорту. В Україні у кожній області діють літні спортивні навчально-тренувальні комплекси з пожежно-прикладного спорту, а також 12 спеціалізованих спортивних навчально-тренувальних комплексів критого типу, на яких спортсмени відточують свою спортивну майстерність.

Загалом, за час існування пожежно-прикладного спорту в Україні підготовлено 8 заслужених майстрів спорту України, 37 майстрів спорту України міжнародного класу, близько 1000 майстрів спорту України та 21 заслужений тренер України.