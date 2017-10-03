У Житомирі до Дня захисника України пройдуть змагання військово-патріотичних клубів

У Житомирі до Дня захисника України відбудуться змагання військово-патріотичних клубів «Соколята України». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, 4 жовтня на базі Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова відбудеться відкриття Всеукраїнського збору – змагань вихованців військово-патріотичних клубів «Соколята України» та спартакіади школярів Житомира.

Змагання приурочені до Дня захисника України. Їх учасниками стануть військово-патріотичні клуби з усіх регіонів України, а також команди школярів житомирських шкіл.

Програмою збору, що триватиме з 4 по 9 жовтня, передбачено командні та індивідуальні змагання з військово-прикладного багатоборства, методичні семінари-тренінги для керівників військово-патріотичних клубів та об’єднань, ознайомлення з учбовою базою Житомирського військового інституту, показ озброєння та військової техніки, а також показові виступи з рукопашного бою.

Відкриття самих змагань відбудеться 5 жовтня о 10.00 год. за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 22.

Нагадаємо, День захисника України щороку відзначається 14 жовтня водночас з Днем українського козацтва . З 2015 року є державним святом.