Підозрюваним у вбивстві Вороненкова продовжили запобіжний захід

13:05, 13 грудня 2017
Суспільство
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За рішенням суду термін утримання під вартою підозрюваних продовжений до 13 лютого 2018 року включно.

Фото УНІАН

Голосіївський районний суд міста Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою двом чоловікам, яких підозрюють у вбивстві колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

Читайте такожВдова Вороненкова відреагувала на інформацію про розкриття його вбивства«За рішенням суду термін перебування під вартою підозрюваних продовжено до 13 лютого 2018 року включно», - йдеться у повідомленні.

Як нагадали у прокуратурі, 36-річний житель міста Павлоград Дніпропетровської області (співучасник вбивства, який виконував роль водія), а також його 39-річний спільник (уродженець Херсонської області), який брав участь в організації злочину та безпосередньо здійснював спостереження за Вороненковим, підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою, групою осіб").

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває та перебуває на завершальній стадії.

Як повідомляв УНІАН, колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова вбили 23 березня в центрі Києва.

Внаслідок перестрілки було поранено охоронця Вороненкова і самого нападника Павла Паршова, який пізніше помер від поранень.

9 жовтня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що слідство встановило всіх учасників групи, причетних до вбивства.

За даними слідства, Паршов, який стріляв у Вороненкова, був у змові з громадянами України Василенком, Лосем, Левенцем і Тарасенком. Лося і Тарасенка затримано. Юрій Василенко та Ярослав Левенець перебувають у розшуку поза межами України.

Луценко також повідомив, що замовником вбивства Вороненкова був підконтрольний ФСБ кримінальний авторитет Володимир Тюрін.

За даними слідства, Тюрін мав особистий мотив для вбивства - 8 років тому він був цивільним чоловіком Марії Максакової - дружини Вороненкова.

Тюрін погодився на фінансування та організацію злочину в обмін на преференції з боку російських спецслужб щодо контролю кримінальних угруповань на території Росії та деяких країн СНД. За версією слідства, вбивство готувалося разом із керівництвом ФСБ Росії.

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