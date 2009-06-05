Медведєв зауважив, що шампанське відкривати ще зарано

Фінансова криза призведе до переформатування світу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в рамках Петербурзького Міжнародного економічного форуму сказав Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ.

«Нинішня криза, поза сумнівом, призведе до переформатування світу. Я думаю, що це для всіх присутніх тут очевидно», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

На його думку, у результаті зміняться лідери економічного розвитку, моделі поведінки в економічній сфері, моделі функціонування економічних ринків.

Він додав, що в новій моделі, яку буде створено в найближче роки, ще доведеться пройти випробування на міцність і довести свою ефективність.

«Будь-яка криза - це розчарування, але будь-яка криза не повинна ставити під сумнів саму цінність свободи і запитані сучасним людством демократичні культурні й економічні цінності, які народжувалися в дуже складній боротьбі та всіма нами завойовувалися впродовж століть», - сказав Президент РФ.

Він додав, що на тих, хто приймає рішення, лежить відповідальність за те, щоб зробити глобальну економіку здоровішою та стійкішою, менш уразливою до глобальних ризиків.

Д.МЕДВЕДЄВ також вважає, що про проходження дна світової фінансової кризи говорити передчасно, незважаючи на те, що на основних фінансових ринках світу почали спостерігатися симптоми пожвавлення, що дало підставу низці аналітиків говорити про те, що дно кризи досягнуто.

«На мій погляд, шампанське відкривати ще зовсім рано", - наголосив Д.МЕДВЕДЄВ.

Він додав, що за оцінкою експертів, економіка перебуває на піку кризи, в середині найглибшої рецесії.