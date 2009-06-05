"Газпром" дав Україні чотири дні

Російська компанія «Газпром» чекає надходження платежу НАК «Нафтогаз України» за постачання природного газу в травні до 9 червня.

Як заявив сьогодні офіційний представник "Газпрому" Сергій КУПРІЯНОВ, кошти в оплату використаного енергоресурсу на рахунки компанії поки що не надійшли, передає РІА «Новости».

"Інформація про проведення платежу через банк не надходила. Крайнім терміном оплати є 9 червня, оскільки 7 червня припадає на неділю, а в Україні 7 червня є святковим днем - отже, вихідний переноситься на понеділок, 8 червня", - сказав С.КУПРІЯНОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 червня, Президент Віктор ЮЩЕНКО заявив, що Україна вже у п`ятницю перерахує «Газпрому» 3,8 млрд. грн. (близько 500 млн. доларів) у рахунок оплати травневого постачання газу.