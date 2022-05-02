Жінка підірвалася на міні наприкінці березня, своє весілля вона відсвяткувала у лікарняній палаті, де проходить реабілітацію.

У Львові вийшла заміж 23-річна медсестра з Лисичанська, яка підірвалася на ворожій міні та втратила обидві ноги. Оксана та її новоспечений чоловік виховують двох дітей, проте одружитися вирішили тільки зараз. Весілля вони святкували у лікарняній палаті.

Про це повідомляється на сторінці Першого медичного об'єднання міста Львова у Facebook.

27 березня 23-річна мешканка Лисичанська йшла стежкою, разом із нею йшов її обранець. У цей час пролунав вибух. Жінка йшла попереду, під її ногами розірвалася міна. Лисичанка сильно постраждала. Їй відірвало ноги та чотири пальці на лівій руці.

Спочатку жінку рятували у Лисичанську, там їй зробили одразу чотири операції. Потім Оксану евакуювали до Дніпра. А тиждень тому жінку відвезли до Львова. Тут вона буде продовжувати реабілітацію та готуватися до протезування.

"Та життя не варто відкладати на потім, вирішили Оксана з Віктором, які за шість років разом так і не знайшли часу на шлюб. І це попри те, що виховують двох діток. Обручки купили у Львові, тут їй знайшли білу сукню. Торт спекли волонтери. Церемонія відбулася в РАЦСі, а святкування - в палаті нашого Центру хірургії", - розповіли медики.

На відео можна побачити, як жінка та її чоловік кружляють у весільному танці. Віктор тримає свою кохану на руках. Тепер подружжя не хоче відкладати життя "на потім", вони щасливі та не втрачають віру на те, що все буде добре.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Харківщині одружився військовий з острова Зміїний, який до цього потрапляв до полону окупантів.

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