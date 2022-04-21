Бригада лікарів одразу стала до операції, адже за медичними показниками необхідно було робити кесарів розтин.

У Лисичанську під обстрілами народився малюк. Лікарі прийняли пологи у 17-річної дівчини, їй провели кесарів розтин.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

19 квітня у мешканки Гірського під час чергового мінометного обстрілу почалися пологи. Військові медики доправили 17-річну дівчину до Лисичанського пологового стаціонару.

"Попри невпинний ворожий вогонь, бригада лікарів одразу стала до операції, адже за медичними показниками необхідно було робити кесарів розтин. На світ з’явився здоровий хлопчик вагою 3 кг. 150 г., та ростом 50 см. Наразі мама й немовля почуваються нормально та отримують усю необхідну допомогу", - повідомляється на сторінці Гайдая.

Також він нагадав, що більшість вагітних жінок Луганщини вже вдалося евакуювати до безпечних регіонів України. А ті породіллі, які залишилися вдома, народжують у пологовому будинку Лисичанської міської лікарні.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що російські окупанти намагалися закріпитися у Рубіжному, але зазнали невдачі.

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