Більшість вагітних жінок Луганщини вже вдалося евакуювати до безпечних регіонів України / фото Сергій Гайдай

У Лисичанську під обстрілами народився малюк. Лікарі прийняли пологи у 17-річної дівчини, їй провели кесарів розтин.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

19 квітня у мешканки Гірського під час чергового мінометного обстрілу почалися пологи. Військові медики доправили 17-річну дівчину до Лисичанського пологового стаціонару. 

Наразі мама й немовля почуваються нормально / фото Telegram-канал Сергія Гайдая

"Попри невпинний ворожий вогонь, бригада лікарів одразу стала до операції, адже за медичними показниками необхідно було робити кесарів розтин. На світ з’явився здоровий хлопчик вагою 3 кг. 150 г., та ростом 50 см. Наразі мама й немовля почуваються нормально та отримують усю необхідну допомогу", - повідомляється на сторінці Гайдая.

Також він нагадав, що більшість вагітних жінок Луганщини вже вдалося евакуювати до безпечних регіонів України. А ті породіллі, які залишилися вдома, народжують у пологовому будинку Лисичанської міської лікарні. 

Раніше УНІАН вже повідомляв, що російські окупанти намагалися закріпитися у Рубіжному, але зазнали невдачі.

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