Після звільнення з полону Валерій вирішив одружитися зі своєю дівчиною Владиславою.

Захисник України з острова Зміїний – Валерій – одружився зі своєю дівчиною одразу після того, як повернувся із полону російських окупантів. Воїн 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського побрався із коханою Владиславою у Харкові.

Про це повідомили на Facebook-сторінці 229-го окремого батальйону 127-ої окремої бригади ТрО.

"Війна триває, але життя продовжується. Ми нищимо ворога та будуємо плани на мирне майбутнє, твердо віримо у нашу перемогу і вже перемагаємо, насамперед, у психологічному аспекті, зокрема, стійкістю і незламністю духу. Ще одне весілля – гідне тому підтвердження, адже передісторія цієї події була непередбачуваною", – наголосили у пості.

Зазначається, що боєць 35-ї ОБрМП Валерій на початок війни РФ проти України проходив службу на славнозвісному острові Зміїний. Саме звідти, нагадаємо, українські прикордонники й морпіхи вказали напрямок руху російському воєнному кораблю – крейсеру "Москва", який згодом таки дістався пункту призначення.

Опісля військовослужбовець разом із побратимами потрапив у полон російських загарбників. Певний час доля наших захисників була невідомою, але, на щастя, з ними все гаразд і вони змогли повернутися додому.

Валерій після звільнення з полону, отримавши відпустку, стрімголов повернувся до Харкова, де мешкає його дівчина Владислава.

"Молодята разом вже другий рік. Їх почуття загартовувались відстанню та часом, а перебування в розлуці та невідомості, дали чітке розуміння того, що життя крихке, а закохані так і не набулися разом. Тож, насолоджуючись кожною хвилиною, цінуючи найменші дрібниці, хлопець твердо вирішив, що вдома його чекатиме не наречена, а вже дружина", — сказано у повідомленні.

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