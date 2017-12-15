Відкриття головної ялинки України у Києві: стала відома програма

О 19:00 19 грудня відбудеться церемонія засвічення вогнів на головній ялинці України. Також відкриються новорічно-різдвяні святкування на Софійській площі.

Читайте такожТисячі "інноваційних ліхтариків": організатори розповіли, якою буде головна ялинка країни (відео)

На киян і гостей столиці чекає цікава розважальна програма масштабного культурно-мистецького проекту "НеоРік на Софії", повідомили у прес-службі КМДА.

Святкові заходи відбуватимуться на трьох локаціях – Софійській і Михайлівській площах, а також на Володимирському проїзді до 14 січня 2018 року.

Після урочистого відкриття головної ялинки відбудеться святковий концерт, що триватиме до 22:00.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 14 грудня, на Софійській площі почали прикрашати головну ялинку країни.