Відкриття головної ялинки України у Києві: стала відома програма
19 грудня на Софійській площі відбудеться урочисте засвічення вогнів на головній ялинці країни.
О 19:00 19 грудня відбудеться церемонія засвічення вогнів на головній ялинці України. Також відкриються новорічно-різдвяні святкування на Софійській площі.
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На киян і гостей столиці чекає цікава розважальна програма масштабного культурно-мистецького проекту "НеоРік на Софії", повідомили у прес-службі КМДА.
Святкові заходи відбуватимуться на трьох локаціях – Софійській і Михайлівській площах, а також на Володимирському проїзді до 14 січня 2018 року.
Після урочистого відкриття головної ялинки відбудеться святковий концерт, що триватиме до 22:00.
Як повідомляв УНІАН, у четвер, 14 грудня, на Софійській площі почали прикрашати головну ялинку країни.