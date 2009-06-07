Білорусь готова добровільно обмежити поставки шин до України

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО схвалив як основу для проведення переговорів проект Угоди між урядами Білорусі та України про умови поставок до України пневматичних гумових шин для легкових автомобілів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Білорусі, О.ЛУКАШЕНКО 4 червня підписав відповідний указ.

Угода встановлює гарантований обсяг поставок білоруських шин в Україну за цінами не нижчими рівня при їх реалізації на внутрішньому ринку Білорусі.

О.ЛУКАШЕНКО уповноважив Надзвичайного і Повноважного Посла Білорусі в Україні Валентина ВЕЛИЧКА на проведення переговорів і підписання відповідної угоди.

Угода тимчасово застосовуватиметься з дати підписання до набуття нею чинності.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2009 року ЗАТ «Росава» (Україна) досягло попередніх домовленостей із ВАТ «Білшина» (Білорусь) про добровільне обмеження обсягів поставок білоруських шин в Україну.

Попередньо було отримано згоду ВАТ «Білшина» на добровільне обмеження обсягів поставок шинної продукції в Україну в розмірі 450 тис. штук на 2009 р., при цьому ціна товару, що ввозиться, повинна бути не меншою ціни на товар на внутрішньому ринку Білорусі. Також було обумовлено механізм закріплення такого зобов`язання - через підписання відповідної міжвідомчої Угоди між Мінекономіки України і МЗС Білорусі на підставі письмового зобов`язання ВАТ «Білшина» на адресу ЗАТ «Росава».