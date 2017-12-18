Популярний російський співак виступив у "ЛДНР" (фото)

Минулої неділі, 17 грудня, в Донецьку та Луганську виступив популярний російський співак Олексій Воробйов. Про це повідомляє ТСН.

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У Донецьку Воробйов заспівав у Центрі слов'янської культури, у Луганську - в ДК імені Леніна.

Разом з групою "Френди" Воробйов виконав "Мільйонер", "Я тебе люблю", "Будь, ласка, слабший", а також прозвучали "Summer Time" і "Hit The Road Jack" і багато іншого.

Фотографії з концерту з'явилися у соцмережі тих, хто на ньому був. А сам Воробйов запостив в Instagram єдине фото, яке підписав: "Мамо, подивися, як красиво! Це твій син на сцені стоїть. Я тебе люблю".

При цьому геотег Воробйов не вказав. Зате передплатники артиста його "здали". "Це Донецьк", "ти в Луганську", - залишили коментарі користувачів під фото Воробйова.

Як повідомляв УНІАН, український співак і секс-символ скасував концерти у Росії. Артист підхопив грип, тому скасував свої концерти на території країни-агресора.