Зимова казка: з'явилися перші фото засніженого різдвяного містечка у Києві

Облаштування різдвяного містечка в Києві майже завершено. Свіжі фото засніжених локацій опублікували організатори на сторінці у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 19:00 відбудеться церемонія запалювання вогнів на головній ялинці України. Також відкриються новорічно-різдвяні святкування на Софійській площі.

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Святкові заходи проходитимуть на трьох локаціях – Софійській та Михайлівській площах, а також на Володимирському проїзді до 14 січня 2018 року. Після урочистого відкриття головної ялинки відбудеться святковий концерт, який триватиме до 22:00.