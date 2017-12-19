"Не розказуй мені": Кличко поскандалив з водієм фури через погану гуму (відео)

10:38, 19 грудня 2017
Суспільство
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Столичний мер суворо відчитав водія фури, яка заблокувала проїзд.

скріншот

Мер Києва Віталій Кличко суворо відчитав водія фури, яка заблокувала проїзд. Відповідні відео опублікував телеканал "112 Україна".

"Ти повністю заблокував проїзд. І з цією гумою ти з плитами будеш підніматися? Не розповідай. Спочатку гуму поміняй, а потім будеш розповідати", - сказав Кличко, перебиваючи спроби водія виправдатися.

Як повідомляв УНІАН, на в'їздах у Київ утворилися кілометрові черги вантажівокв два ряди: їх не пускають до столиці, щоб не створювали на міських вулицях ще більші затори.

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Теги: #сніг у Києві#рух у Києві