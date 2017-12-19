"Не розказуй мені": Кличко поскандалив з водієм фури через погану гуму (відео)
10:38, 19 грудня 2017Суспільство
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Столичний мер суворо відчитав водія фури, яка заблокувала проїзд.
Мер припинив всі спроби водія фури виправдатися / скріншот
Мер Києва Віталій Кличко суворо відчитав водія фури, яка заблокувала проїзд. Відповідні відео опублікував телеканал "112 Україна".
"Ти повністю заблокував проїзд. І з цією гумою ти з плитами будеш підніматися? Не розповідай. Спочатку гуму поміняй, а потім будеш розповідати", - сказав Кличко, перебиваючи спроби водія виправдатися.
Як повідомляв УНІАН, на в'їздах у Київ утворилися кілометрові черги вантажівокв два ряди: їх не пускають до столиці, щоб не створювали на міських вулицях ще більші затори.
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