"Не розказуй мені": Кличко поскандалив з водієм фури через погану гуму (відео)

Мер Києва Віталій Кличко суворо відчитав водія фури, яка заблокувала проїзд. Відповідні відео опублікував телеканал "112 Україна".

"Ти повністю заблокував проїзд. І з цією гумою ти з плитами будеш підніматися? Не розповідай. Спочатку гуму поміняй, а потім будеш розповідати", - сказав Кличко, перебиваючи спроби водія виправдатися.

Як повідомляв УНІАН, на в'їздах у Київ утворилися кілометрові черги вантажівокв два ряди: їх не пускають до столиці, щоб не створювали на міських вулицях ще більші затори.