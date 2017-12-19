На трасі Київ-Одеса застряг автобус з дитячою збірною України з тхеквондо

Як повідомила тренер зібрної Вікторія Гончарук, у салоні автобуса знаходяться 62 людини. Це переважно діти від 8 років, є кілька 5-річних, передає Українська правда.

Читайте такожПід Києвом стоять кілометрові черги з вантажівок: в'їзди до столиці заблоковані (фото)"Тут взагалі мертва зона, ми не можемо виїхати. Ми повертаємося з чемпіонату кубка Греції, застрягли і стоїмо десь із першої години дня", – розповіла Гончарук.

За її словами, у напрямку Києва фури заблокували рух. Вони стоять у два ряди, тому автобус виїхав на зустрічну смугу.

"Від 173 до 129 кілометра ми доїхали по зустрічній. А зараз там теж пробка.Ми тут стоїмо уже більше чотирьох годин. В цілому з першої години тягнемося по трасі", – додала тренер.

У прес-службі ДСНС Київської області повідомили, що заявка про те, що застряг автобус із дітьми надійшла о 15:50. До них вирушили рятувальники із начальницею сектора зв'язків із громадськістю Вікторією Рубан.

За інформацією рятувальників Київської області, автобус застряг через затор, у який потрапили понад 100 автомобілів.

На місці працює 11 одиниць техніки, організовують пункт обігріву через масове скупчення машин.

Як повідомляв УНІАН, в Україні протягом останніх двох діб погіршення погодних умов. На Київщині сильні снігопади спричинили проблеми на автошляхах.