На Житомирщині через негоду перекинулася маршрутка з пасажирами

На Житомирщині вчора через негоду перекинулася маршрутка з пасажирами, ніхто не постраждав.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

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Як зазначається у повідомленні, 18 грудня о 16:14 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога рятувальників у дорожньо-транспортній пригоді, що трапилася на трасі "Радомишль-Потіївка", поблизу села Глухів-1 Радомишльського району. Про це рятувальників сповістив водій маршрутки.

На місці пригоди з’ясувалося, що внаслідок складних погодних умов водій маршрутки Mercedes Sprinter не впорався з керування, з’їхав у кювет, після чого мікроавтобус перекинувся на бік.

Всередині маршрутки перебувало 10 чоловік. Ніхто з них не постраждав.

Рятувальники за допомогою лебідки пожежного автомобіля поставили маршрутку на колеса та витягнули її на дорогу.

Як повідомляв УНІАН, на дорогах Житомирщини державного та місцевого значення у зв’язку з погіршенням погодних умов працює 62 одиниці техніки.