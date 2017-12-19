У Києві засяяла вогнями головна ялинка України (фоторепортаж)

У День святого Миколая, 19 грудня, на Софійській площі в Києві запалили головну новорічну ялинку країни. Святкову церемонію відкривав, зокрема, мер міста Віталій Кличко.

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Зелена красуня засяяла у центрі столиці різнобарвними вогнями. Також заграла кольорами ілюмінація на території новорічного містечка біля Михайлівського собору.

Після урочистого відкриття головної ялинки розпочався святковий концерт, що триватиме до 22:00.

Також сьогодні відкриваються новорічно-різдвяні святкування на Софійській площі.