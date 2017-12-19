У Києві засяяла вогнями головна ялинка України (фоторепортаж)
20:13, 19 грудня 2017Суспільство
1546 0
У столиці о 19:00 відбулася урочиста церемонія запалення вогнів на головній ялинці України.
У День святого Миколая, 19 грудня, на Софійській площі в Києві запалили головну новорічну ялинку країни. Святкову церемонію відкривав, зокрема, мер міста Віталій Кличко.
Читайте такожУ Києві запалили головну ялинку країни (відео)
Зелена красуня засяяла у центрі столиці різнобарвними вогнями. Також заграла кольорами ілюмінація на території новорічного містечка біля Михайлівського собору.
Після урочистого відкриття головної ялинки розпочався святковий концерт, що триватиме до 22:00.
Також сьогодні відкриваються новорічно-різдвяні святкування на Софійській площі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Святкування Нового року 2018