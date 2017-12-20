В METRO пояснили, як зошит з російською символікою потрапив на прилавок

Зошит з російською символікою на полиці ТЦ METRO, який спричинив обурення користувачів у Facebook, перебував у асортименті магазину до 2013 року і помилково потрапив до торговельної зали.

Про це йдеться у листі «МЕТРО Кеш енд Кері Україна», переданому УНІАН.

«Повідомляємо, що у результаті внутрішньої перевірки ситуації, описаної Ігорем Сиренковим 17.12.2017 на його сторінці у мережі Facebook, було встановлено, що даний артикул, а саме – набір зошитів із символікою різних країн світу на обкладинці, перебував у асортименті ТЦ METRO до 2013 року. Залишок даного артикулу у кількості 1 шт. знаходилися серед іншого товару на складі ТЦ METRO у м. Дніпро, звідки помилково потрапив до торговельної зали», - заявили в компанії.

В METRO наголошують, що наразі у всіх торговельних центрах мережі в Україні здійснюються перевірки асортименту та залишків товарів на складах з метою виявлення та утилізації подібних товарів.

«Зі свого боку компанія проводить внутрішнє розслідування щодо деталей даної ситуації, за результатами якого особи, що причетні до цього випадку, понесуть дисциплінарну відповідальність. Від імені компанії «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» приносимо офіційні вибачення за моральну шкоду, нанесену внаслідок цього інциденту», - йдеться в листі.