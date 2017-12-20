Голова Вінниччини розповів, як відновлювали Павлівку після вибухів в Калинівці

19 грудня з робочим візитом на Вінниччині перебував Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Глава уряду та голова облдержадміністрації Валерій Коровій відвідали село Павлівку Калинівського району, яке найбільш постраждало від вибухів на військовому арсеналі, повідомляють у прес-службі Вінницької ОДА.

«Загальна кількість вікон, які потребують заміни – 4 тис. 300. На сьогоднішній день залишилося поміняти 200 вікон. Якщо на першому етапі ми нарахували 5 будинків, які потребували відновлення, то тепер їх налічується 13, оскільки руйнування старих осель продовжувалось і після вибухів. Пластикові вікна здебільшого не були пошкоджені. Найбільших пошкоджень зазнали дерев’яні вікна. Але ж заміна йде на пластикові, що вимагає певного часу і черговості, оскільки це капітальні видатки, які потребують окремого кошторису», - зазначив очільник області.

Також він прокоментував досить значну тривалість відновлювальних робіт.

«Проведена величезна робота, проте виникає багато питань щодо діючої системи відшкодування затрат населенню, зокрема тим людям, які самостійно проводили відновлення будинків. Враховуючи усі обставини, ми вимушені були мобілізувати на реконструкцію 27 районних державних адміністрацій, за якими були закріплені будинки, що підлягали ремонту. Роботи проводяться і по сьогоднішній день. Касові видатки склали 22,2 млн . грн. На даний час зареєстровані зобов’язання ще на 30 млн. грн. Погоджується в останніх інстанціях реєстр ще на 20 млн. грн.. в тому числі і на придбання 8 будинків», - повідомив Коровій.

Слід нагадати, що за рішенням уряду на відновлювальні роботи в регіоні було виділено 100 млн. грн.

Разом із главою уряду та Міністром оборони України Степаном Полтораком, Валерій Коровій відвідав оновлену школу і завітав до родини Ковальчуків, яким було придбано нове помешкання неподалік від зруйнованого вибухами їх будинку.