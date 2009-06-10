На 12 днів зміняться маршрути руху київських приміських потягів

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) з 12 по 23 червня 2009 року закриває для курсування приміських потягів перегін Дарниця-Київ-Московський.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПЗЗ.

Згідно з повідомленням, у ці дні впродовж п`яти годин, з 9.55 до 14.55, електропоїзди, які мали б рухатися перегоном, курсуватимуть за зміненим маршрутом до станції Київ-Петрівка.

Такі зміни в напрямку руху електропоїздів зумовлені будівництвом залізнично-мостового переходу через Дніпро в Києві – на станції Київ-Московський проводитимуться роботи, необхідні для облаштування підходів до мостового переходу.

Отже, з 12 по 23 червня 2009 року до станції Київ-Петрівка слідуватимуть такі електропоїзди: № 6809 Яготин – з платформи Північна; № 6812 п. Північна – Яготин; №6810 Борщагівка – Київ-Петрівка; № 6871 Бориспіль – Борщагівка-технічна; №6913 Носівка – Борщагівка-технічна; №6915 Ніжин – Борщагівка-технічна; № 6811 Яготин – Борщагівка; №6813 Гребінка – п. Північна; № 6914 п. Північна – Ніжин; № 6816 Борщагівка – Яготин.

Південно-Західна залізниця закликає пасажирів бути уважними, слухати оголошення по гучномовцю і стежити за змінами в графіку руху приміських потягів, аби правильно розрахувати час.