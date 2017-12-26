"Поліцейський ДНР" хотів втекти до Німеччини через беззаконня у "республіці"

Вчора на КПВВ «Гнутово» прикордонники затримали чоловіка, який намагався потрапити на підконтрольну Україні територію.

Як повідомили у Державній прикордонній службі, у 2014-2015 роках чоловік працював оперуповноваженим у так званій «поліції ДНР». Прикордонники затримали колишнього «правоохоронця».

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Чоловік пояснив, що через корупцію та беззаконня він звільнився з рядів «поліції» та прямував до Маріуполя, аби зробити закордонний паспорт та переїхати до Німеччини, адже знайти роботу на окупованих територіях досить тяжко.

Чоловіка передали співробітникам Нацполіції. Прикордонники направили поліції повідомлення про правопорушення за .1 ст.260 ККУ «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань».

Як повідомляв УНІАН, з 27 грудня на кордоні з Російською Федерацією у тестовому режимі запрацюють мобільні комплекси біометричного контролю.