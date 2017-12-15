У знервованих українців на адмінмежі з окупованим Кримом вилучили видані в ОРДЛО паспорти
Прикордонники пропустили громадян України, вилучивши виявлені фейкові документи.
Прикордонники Херсонського загону на адміністративній межі з анексованим Кримом вилучили у двох громадян України паспорти, які були незаконно видані на території "ОРДЛО".
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Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.
"Вчора з тимчасово окупованого півострова в контрольний пункт "Каланчак" автомобілем "ВАЗ" прибули два громадянина України 1986 та 1988 років народження. Під час паспортного контролю прикордонники помітили знервованість пасажирів і провели спільно з представниками фіскальної служби поглиблений огляд транспортного засобу та речей громадян", - йдеться у повідомленні.
Спільна оглядова група виявила два «паспорти» «ДНР», видані на ім’я двох вищевказаних громадян.
Прикордонники пропустили громадян України на материкову частину України, а виявлені фейкові документи вилучили та передали компетентним органам.
Як повідомляв УНІАН, в окупованому Сімферополі помітили пересування військової техніки.