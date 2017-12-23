На кордоні з Росією всі 157 пунктів пропуску обладнали системою біометричного контролю

На українсько-російському кордоні 157 пунктів пропуску вже обладнали системою біометричного контролю. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, передає 112.ua.

Читайте такожПрикордонники пояснили порядок в'їзду росіян до України з 2018 року"Сьогодні 157 пунктів пропуску обладнано новітніми системами (біометричного контролю) і повністю закрито ділянку кордону з Російською Федерацією. Тобто весь кордон з РФ буде контролюватися новітніми системами зняття біометричних даних. 126 пунктів підключено до баз даних Інтерполу. Я думаю, що до кінця цього року, на початку наступного, до баз Інтерполу також підключать інші пункти пропуску", – зазначив Шкіряк.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня 2017 року президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО, яким в Україні запроваджується система фіксації біометричних даних осіб на кордоні. В указі йдеться, що уряд має забезпечити початок функціонування з 1 січня 2018 року національної системи біометричної верифікації та ідентифікації.