Прикордонники попереджають про загрозу черг на кордоні з ЄС через новорічні свята

Мукачівський прикордонний загін попереджає про ймовірне накопичення транспортних засобів перед пунктами пропуску через кордон.

Такий наплив прогнозований та пов'язаний із Новорічними та Різдвяними святами, йдеться в повідомленні Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

"З метою недопущення значних черг, прикордонники забезпечують увесь спектр необхідних заходів щодо ритмічного пропуску громадян та функціонування пунктів пропуску у вихідні та святкові дні. Зокрема, збільшено кількість робочих місць інспекторів, організовано взаємодію з угорськими та румунськими колегами з питань забезпечення комфортного, безпечного і максимально швидкого перетину державного кордону громадянами", - йдеться в повідомленні.

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У прикордонній службі звертаються до громадян, які перетинають державний кордон, у разі ускладнення ситуації в пунктах пропуску бути організованими під час перебування у чергах, не створювати передумов для порушення законодавства та не намагатись об’їжджати інших учасників руху.

Також, прикордонники задля уникнення незручностей при перетині державного кордону просять осіб, які планують закордонні поїздки, перевірити термін дії своїх документів та їх справність.

"Що стосується батьків та організаторів, які планують закордонні поїздки дітей, нагадуємо про необхідність уважніше ставитися до оформлення документів на неповнолітніх громадян, зокрема нотаріальної згоди від батьків, що потрібна у разі, коли дитину супроводжує лише один з батьків або уповноважена ними особа", - додали в ДПСУ.