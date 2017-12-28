Україна домовлялася про обмін полоненими не з бойовиками, а з Росією – МТОТ

Обмін заручниками узгоджували не з бойовиками ОРДЛО, а з Російською Федерацією.

Про це в ефірі «5 каналу» заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Юрій Гримчак.

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"Ми мінялися не з терористами ОРДЛО, ми мінялися з Російською Федерацією. Фактично, рішення про звільнення було прийнято в Москві", – розповідає Гримчак.

Він наголосив, що будь-які рішення стосовно діяльності так званих республік приймає Москва.

За словами Гримчака, обмін затягувався через те, що з 306-ти осіб, які дали згоду на обмін, частина передумала повертатися на територію, підконтрольну РФ.

"Оці останні тижні вирішувалося питання, що з цим робити", – додав урядовець.