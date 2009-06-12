Тимошенко обіцяє, що держава відшкодує втрати потерпілим

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє, що держава відшкодує збитки постраждалим внаслідок негоди на Волині.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України, про це прем’єр заявила під час відвідання смт. Любешів Волинської області, що постраждало від негоди.

Під час огляду об’єктів, зруйнованих сильними зливами, Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що держава профінансує відновлення пошкоджених будинків.

Виділення коштів відбуватиметься за алгоритмом, який був використаний торік влітку під час ліквідації наслідків повені у західних областях України. Усі пошкоджені будинки буде розділено на три категорії: зруйновані, частково зруйновані та пошкоджені. Об’єкти соціальної та комунальної інфраструктури будуть відбудовані коштом держави.

Прем’єр наголосила, що люди, які постраждали внаслідок негоди, також отримають державну допомогу. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, ця адресна допомога надаватиметься за новим принципом: видачу коштів контролюватиме Міністерство праці та соціальної політики, а не обласні державні адміністрації.

„Місцева влада має оперативно скласти списки людей, які постраждали від негоди та потребують допомоги”, - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО. За її словами, усі рішення, необхідні для ліквідації наслідків стихії, уряд ухвалить у суботу на позачерговому засіданні.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня у п`яти районах Волинської області пройшли сильні дощі зі шквалистими поривами вітру. Внаслідок чого в Камінь-Каширському, Любешівському, Любомльському, Ратнівському і Шацькому районах 61 населений пункт залишився без електропостачання, було пошкоджено 35 ліній електропередач, 1133 будинки в п`ятнадцяти населених пунктах.

Унаслідок урагану постраждали троє осіб.

Найбільше постраждав Любешівський район, в якому знеструмлено 24 населених пункти, пошкоджено більше 200 житлових будинків і господарських споруд, 15 об`єктів соціально-культурної сфери.

За попередніми даними, збитки, завдані стихією населенню і сільськогосподарському комплексу, сягають близько 17,5 млн. грн.

На сьогодні наслідки стихії практично ліквідовано в Любомльському, Ратнівському та Шацькому районах.