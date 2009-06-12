Список додаткових заходів з вшанування жертв Голодомору

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про додаткові заходи щодо вшанування пам`яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Текст документу обнародуваний на офіційному сайті глави держави.

Президент доручив Кабінету міністрів України розробити та затвердити у двомісячний строк план заходів на 2009-2010 роки із вшанування пам`яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні, дальшого дослідження теми голодоморів в Україні, передбачивши, зокрема:

додаткові заходи щодо поліпшення медичного та соціально-побутового обслуговування, надання матеріальної допомоги особам, які пережили Голодомор 1932-1933 років в Україні, сприяння у веденні ними присадибного господарства;

продовження роботи з формування Національної книги пам`яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні, її регіональних томів та створення електронних баз даних жертв геноциду українського народу;

заходи з надання правової оцінки діянням на території України у період 1932-1933 років, які призвели до геноциду українського народу;

сприяння у проведенні наукових досліджень голодоморів в Україні, виявленні, опрацюванні і систематизації архівних документів, забезпечення їх оприлюднення;

заходи щодо спорудження у місті Києві другої черги Державного музею «Меморіал пам`яті жертв голодоморів в Україні»;

продовження роботи щодо визнання міжнародною спільнотою Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу, поширення у світі інформації про причини і наслідки голодоморів в Україні та інші заходи.

Також Кабмін має забезпечити розробку та внести у тримісячний строк на розгляд Верховної Ради України проект Загальнодержавної національно-культурної програми дослідження Голодомору 1932-1933 років в Україні та увічнення пам`яті його жертв на період до 2012 року.

Українському інституту національної пам`яті Президент доручив забезпечувати координацію роботи з дослідження теми голодоморів в Україні, вшанування пам`яті їх жертв.

Державний комітет архівів України має продовжити опрацювання в установленому порядку документів архівних фондів, пов`язаних з темою Голодомору 1932-1933 років в Україні, зокрема, в іноземних державах, разом із Українським інститутом національної пам`яті, Національною академією наук України вживати заходів щодо вдосконалення методики систематизації архівних документів та інших матеріалів про голодомори в Україні.

Раді міністрів Криму обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям В.ЮЩЕНКО доручив забезпечити:

розроблення та реалізацію регіональних планів заходів на 2009-2010 роки із вшанування пам`яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні, дальшого дослідження теми голодоморів в Україні;

сприяння громадським організаціям, благодійним фондам, окремим громадянам у їх діяльності із вшанування пам`яті жертв голодоморів в Україні, у здійсненні ними науково-пошукової та просвітницької діяльності, збиранні нових даних щодо геноциду українського народу;

продовження роботи з виявлення та належного впорядкування місць поховань жертв голодоморів, установлення в населених пунктах України, жителі яких постраждали від голодоморів в Україні, відповідних пам`ятників та пам`ятних знаків, у тому числі здійснення дальших заходів щодо;

спорудження у місті Києві пам`ятника визначному досліднику Голодомору 1932 – 1933 років в Україні Джеймсу Мейсу;

вжиття в установленому порядку додаткових заходів щодо демонтажу пам`ятників і пам`ятних знаків, присвячених особам, які причетні до організації та здійснення голодоморів і політичних репресій в Україні, а також щодо перейменування в установленому порядку населених пунктів, вулиць, площ, провулків, проспектів, парків, скверів у населених пунктах України, назви яких пов`язані з іменами таких осіб.