Євгенія Власова, яка перенесла важку операцію, розповіла, що за місяць до цього до лікарні потрапила її донька

Співачка Євгенія Власова, яка вперше прокоментувала страшну операцію в листопаді, розповіла про ще одну жахливу подію, що сталася в її сім'ї.

Під час прямого ефіру в Instagram Власова зізналася, що за півтора місяці до того, як вона опинилася на операційному столі, її донька, 13-річна Ніна потрапила в лікарню. Про це повідомляє ТСН.

"Буквально за півтора місяці до того, як я потрапила в лікарню, моя дочка була в лікарні. У неї був дуже сильний коклюш. Я стою на кухні, вона заходить, починає задихатися і падає. Кожен день по 15 нападів задухи. Таке ось під кінець року", - зізналася артистка.

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Також Євгенія розповіла, що через півмісяця після цього вона зробила пластичну операцію носа.

"Потім півмісяця якогось відпочинку, ми це подолали, я йду на операцію, я робила ніс, щоб добре дихати. Мене в дитинстві упустили, слизький підвіконня, я не могла нормально дихати. Я дихала довгий час важко. Я роблю цю операцію, ось три періоди в лікарні. Я неймовірно емоційно виснажена. Я буваю в емоційній відключці, я просто сиджу і спостерігаю за собою", - поділилася Власова.

Як повідомляв УНІАН, українська співачка Євгенія Власова, яка в кінці листопада потрапила в реанімацію, вперше після операції прокоментувала цю подію.