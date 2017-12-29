Євгенія Власова, яка перенесла важку операцію, розповіла, що за місяць до цього до лікарні потрапила її донька
Євгенія Власова зізналася, що за півтора місяці до того, як вона опинилася на операційному столі, її донька, 13-річна Ніна потрапила до лікарні.
Співачка Євгенія Власова, яка вперше прокоментувала страшну операцію в листопаді, розповіла про ще одну жахливу подію, що сталася в її сім'ї.
Під час прямого ефіру в Instagram Власова зізналася, що за півтора місяці до того, як вона опинилася на операційному столі, її донька, 13-річна Ніна потрапила в лікарню. Про це повідомляє ТСН.
"Буквально за півтора місяці до того, як я потрапила в лікарню, моя дочка була в лікарні. У неї був дуже сильний коклюш. Я стою на кухні, вона заходить, починає задихатися і падає. Кожен день по 15 нападів задухи. Таке ось під кінець року", - зізналася артистка.
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Також Євгенія розповіла, що через півмісяця після цього вона зробила пластичну операцію носа.
"Потім півмісяця якогось відпочинку, ми це подолали, я йду на операцію, я робила ніс, щоб добре дихати. Мене в дитинстві упустили, слизький підвіконня, я не могла нормально дихати. Я дихала довгий час важко. Я роблю цю операцію, ось три періоди в лікарні. Я неймовірно емоційно виснажена. Я буваю в емоційній відключці, я просто сиджу і спостерігаю за собою", - поділилася Власова.
Як повідомляв УНІАН, українська співачка Євгенія Власова, яка в кінці листопада потрапила в реанімацію, вперше після операції прокоментувала цю подію.