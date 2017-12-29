"Це не тільки моє випробування": тяжкохвора українська співачка вперше розповіла, як потрапила до реанімації

Українська співачка Євгенія Власова, яка в кінці листопада потрапила до реанімації, вперше після операції прокоментувала цю подію.

Так, артистка вийшла в прямий ефір у Instagram, під час якого розповіла шанувальникам, як зараз себе почуває і що з нею сталося, пише ТСН.

За словами Власової, зараз все більш-менш нормально. Про те, що відбувається в її житті, артистка каже, що це певні уроки, які вона повинна засвоїти.

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"Як я себе почуваю? Як людина, яка завжди командувала своїм життям, а тепер розуміє, що хтось командує моїм життям. Я думала, що вести здоровий спосіб життя, пити воду, не курити, гуляти, спілкуватися з людьми... Я думала, цього достатньо, щоб уникнути якихось моментів у житті, очистити своє поле. Я вважала, цього достатньо. Ці події, я впевнена, не просто так відбувається", - сказала Євгенія.

Зірка згадала, що в той день, коли потрапила в реанімацію, вона займалася спортом, потім танцювала, а ближче до вечора їй стало погано.

"В цей вечір я займалася спортом, хоча мені було погано. Потім танцювала і ввечері я вже опинилася на операційному столі. Це дуже несподівано. Це другий раз в житті, коли я була готова рвонути в професію. Вперше було, коли я розлучилася. Перебесилась. Це 8 років тому було. І ось зараз, коли, здавалося, відпочила від своїх моментів, зібралася на сцену і знову якесь випробування", - поділилася Власова.

Також на думку виконавиці, вона сама в своє життя накликала нещастя.

"Я впевнена, що людина налаштовує себе на певний енергетичний ритм. Можливо, я сама привернула це в своє життя. Я люблю сама брати відповідальність за своє життя, хтось сказав би, що бог покарав, або порчу навели. Вважаю, якщо це сталося, то повинно було бути так. Це не тільки моє випробування, але і для тих, хто любить мене", - зізналася артистка.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді співачці Євгенії Власовій зробили кілька важких операцій на кишечнику.