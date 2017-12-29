Цькування собаками, знущання та погрози: з Криму етапували чотирьох політв'язнів

Російські силовики вивезли чотирьох обвинувачених у "справі Хізб ут-Тахрір" з Сімферопольського СІЗО для етапування в Ростов-на-Дону.

Про це повідомив адвокат Еміль Курбединов в Facebook. За його словами, наразі затриманих доставили в Краснодар.

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"Надійшла інформація про Вадима Сирука, Емір-Усеін Куку, Инвера Бекирова, Джеппарова Арсена, які знаходяться в Краснодарі. Їх вивезли з Сімферопольського СІЗО для етапування в Ростов-на-Дону! Знущання, цькування собаками, жорсткі «шмони», відібрали речі, погрози - ось як зустрів Краснодар чотирьох політв'язнів! В'язнів совісті", - написав він.

Раніше стало відомо, що в окупованому Криму посилили репресії проти кримських татар і українців.