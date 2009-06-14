Козацькі забави у Батурині

У Батурині на Чернігівщині відбувається обласне козацьке свято.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернігівської облдержадміністрації, зранку у церкві Воскресіння Господнього на Цитаделі пройшла помінальна літургія за жертвами Батуринської трагедії 1708 року.

Потім учасники свята поклали квіти до пам’ятного знаку Батуринської трагедії та скульптурної групи "Гетьманська слава".

Урочистою ходою колона пройшла до парку "Кочубеївський", де розгорнулося основне дійство свята. Зокрема, там представлено виставки майстрів народної творчості, Чернігівського обласного історичного музею ім. В.Тарновського "Я козачка твоя", "Чернігівщина туристична". Усі бажаючі учасники свята могли відвідати, дитячий, козацький та офіційний куренів.

Також підготовлено розважальну програму. Уже відбулося дефіле духового оркестру військово-музичного центру Сухопутних військ Збройних Сил України. Тривають виступи творчих колективів та виконавців обласного філармонійного центру фестивалів та концертних програм. Обов`язковим атрибутом козацького свята, що проводиться уже традиційно у Батурині, є козацькі забави.

Завершить святкування естрадна молодіжна розважальна програма.