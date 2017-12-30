Гороскоп на 2018 рік: відомий астролог розповів, чого чекати кожному знаку Зодіаку

Відомий астролог Влад Росс передбачив, які знаки Зодіаку будуть фаворитами і аутсайдерами 2018 року.

Про це він розповів під час чату в "Главреді".

За його словами, фаворитами в першу половину року будуть знаки Води.

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"Перш за все, Скорпіон, Рак і Риби. А в другій половині року — знаки Вогню. Вони візьмуть владу в свої руки. В першу чергу, це стосується Стрільців — особливо успішні вони будуть з осені. Також це стосується Овнів і Левів.

Головний аутсайдер року — Козеріг. У його сузір'я увійде негативний Сатурн — планета труднощів, перешкод. Також це буде стосуватися знаків Землі. У Тільців може в 2018 році ламатися життя, відбуватися перетворення. Для решти знаків рік буде нейтральним" — сказав Росс.

"Тепер детальніше по кожному знаку Зодіаку", — каже астролог.

"Овни. Перша половина року для представників цього знаку буде просто катастрофічною і повною складнощів. Їм не варто брати грошей у борг і не давати в борг, тому що дуже можливі неприємні ситуації, пов'язані з чужими грошима. Високий ризик всякого роду "наїздів" податківців, різних складнощів, аж до критичних ситуацій. Життя для Овнів трансформується несподіваним чином. Тому перша половина року для них несприятлива. Хороші зрушення стануть можливими у другому півріччі, особливо з жовтня. Сприятливими в цей період будуть далекі поїздки, еміграція і отримання вищої освіти. Тому Овнам краще робити ставку на другу половину року.

Тельці. У першій половині року чекають сприятливі союзи, тому цей період гарний для укладення шлюбу. Однак у цей же час як ніколи буде високий ризик того, що на них будуть подавати в суд. Також можливі складні ситуації з друзями і розрив відносин. У другій половині року Тельцям можна буде ризикувати. Їх очікують фінансово успішні ситуації, може навіть з'явитися нове велике джерело доходів. Підвищеної обережності від них вимагатиме листопад і грудень, так як цей період небезпечний в плані ДТП і травматизму.

Близнюки. У Близнюків настають великі зміни в роботі в першій половині року. Тому в цей час добре міняти місце роботи або сферу діяльності. Але в першій половині року їм слід бути уважними до здоров'я, яке може послабитися. У другій половині року можливі протистояння, труднощі з підписанням важливих паперів та укладенням серйозних домовленостей. Цей період не підходить для початку нового бізнесу. Однак для Близнюків друге півріччя може стати вдалим в любовному плані — у них є всі шанси знайти свого обранця чи обраницю. І з вересня по грудень — оптимальний період для укладення шлюбу. І тим, хто живе у цивільному шлюбі, саме час буде узаконити свої стосунки.

Раки. Найбільшими щасливчиками 2018 року будуть Раки. До осені їм буде везти в любові. Вдалими будуть нові справи та починання. Вони можуть зірвати куш і виграти. І навіть авантюрні заходи можуть виявитися для них успішними. В цьому році їм можна і навіть варто ризикувати. Сприятливий рік для народження дітей, такі малюки можуть бути по-справжньому геніальними. Не можна робити аборти, оскільки таким кроком вони можуть ліквідувати своє щастя в житті. Вдалими будуть далекі поїздки, подорожі. Правда, з серпня по вересень Раки можуть підірвати своє здоров'я. Можливі також труднощі в професійному плані, тому в кінці року краще не робити різких рухів.

Леви. Перша половина року буде складною для Львова, коли доведеться вирішувати багато домашніх проблем і долати труднощі в сім'ї. Також в цей період їх можуть скинути з керівних посад. Високий ризик несподіваних помилок, які приведуть до труднощів у кар'єрі. Але в першому півріччі сприятливими будуть купівлі нерухомості, інвестиції у землю, покупка дачі. У другій половині року Левам почне щастити. Вдалими будуть вкладення, і у них може покращитися фінансовий добробут.

Діви. Перша половина року сприятлива для поїздок і пригод, знаходження нових контактів і зв'язків. Це хороший період для еміграції, зміни роботи, освіти. Дівам зірки сприяють у придбанні автомобіля, особливо якщо це буде якась економічна купівля або електромобіль. У другій половині року, особливо восени або взимку, можливі складнощі. Наприклад, Діви можуть втратити посади, конфліктувати з начальством, вступати в конфронтацію. Високий ризик підстав і, як наслідок, звільнення. Тому краще присвятити себе у цей період дому та сім'ї. І поменше ризикувати.

Ваги. Для представників цього знаку перше півріччя чудове в плані фінансів і вкладень, їм буде щастити в грошових питаннях. Можливий навіть прорив в переговорах про фінанси з іноземцями. Друга половина року сприятлива для поїздок і пригод. В цілому для них це більш-менш позитивний рік, рік знаходження нових друзів і соратників. Добре в цей час знайомитися, закохуватися. У другій половині року високі шанси знайти сенс свого життя, серйозні відносини і вступити в шлюб.

Скорпіони. Самий везучий знак Зодіаку в наступному році. Вони повинні вкладати гроші в нові ідеї, тому що в першому півріччі їм буде неймовірно щастити, у них буде великий сплеск енергії та емоцій. Це буде дуже бурхливий і хороший рік, особливо для чогось нового. Якщо в першому півріччі вони почнуть життя з чистого аркуша, тоді друга половина року принесе їм успіх у фінансах. Однак у середині року їм слід поберегти здоров'я, так як високий ризик нещасних випадків і ДТП, особливо в далеких поїздках.

Стрільці. Перша половина року — вкрай негативна. І хоча Сатурн, що приносить нещастя, нарешті покидає сузір'я Стрільця і йде у Козерога, але все одно перша половина року для цього знака може бути складною. У другій половині року Стрільці, незважаючи ні на що, вирвуться в переможці і зможуть починати справи. 2018-й рік для Стрільців стане роком нового напряму, коли вони можуть досягати висот як у кар'єрі, так і в політиці, і їх буде чекати велике майбутнє. "Зоряний час" для них може наступити вже в середині наступного року. Хоча в першому півріччі їх може ламати доля. Також друга половина року може бути відзначена досягненнями в сімейних відносинах. Вдалими будуть операції з нерухомістю. Рік хороший також для міжнародних відносин і поїздок за кордон.

Козероги. У першій половині року можлива поява впливових покровителів, а також випаде шанс переформатувати свою роботу. Козерогам доведеться перетворити своє життя в першій половині року, в іншому випадку у другій їх будуть чекати труднощі, перешкоди і невдачі. Сатурн остаточно увійде в сузір'я Козерога у другій половині року, що здатне спровокувати всілякі неприємності, навіть потрапляння в лікарню або депресію. Повороти долі в цей рік для Козерога можуть бути нелегкими, тому обов'язково потрібно буде подбати про здоров'я і бути на чеку в питаннях кар'єри.

Водолії. У першому півріччі Водоліям доведеться долати труднощі й перешкоди, на роботі можлива буде конфронтація з начальством. А ось у другій половині року їм буде супроводжувати удача в дружбі і в нових справах. Водолії можуть знайти за себе за кордоном у наступному році, навіть емігрувати. Вдалими будуть подорожі і нові спільноти. Так, зірки рекомендують зайнятися саморозвитком, почати відвідувати тренінги та вести насичене соціальне життя. 2018-й — рік повної трансформації і нових великих можливостей для Водоліїв. Особливо в плані кар'єри і досягнення цілей.

Риби. Перша половина року для Риб буде дуже щасливою. Особливо в тому, що стосується дальніх поїздок, подорожей та освіти. В їх життя може прийти любов, великі шанси знайти другу половинку за кордоном. Тому для Риб, які хотіли зав'язати стосунки з іноземцями, рік буде дуже вдалим", — підсумував Росс.