Астролог розповів про шанси Вакарчука і Зеленського стати президентом

Відомий астролог Влад Росс розповів про шанси лідера групи "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука та шоумена Володимира Зеленського стати президентом. Він вважає, що Зеленський ніколи не стане президентом України.

Таку думку він висловив в ході чату на "Главреді", відповідаючи на питання, чи може до влади прийти не політик, а Зеленський або співак Святослав Вакарчук.

"Мій давній прогноз говорить про те, що кращим президентом для України буде Тілець. Цей прогноз складався ще задовго, коли взагалі заговорили про такий теоретичної можливості. Вакарчук по знаку Зодіаку і є Тельцем. Плюс — його ім'я можна сприймати як "святий Слава". А ще й Білий Місяць у нього знаходиться в знаку України, тобто теж у Тельці — це янгел-охоронець для нашої країни", - заявив Росс.

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Астролог зазначив, що з двох кандидатур - Зеленського і Вакарчука - останній більше підходить на роль президента.

"У нього Місяць у з'єднанні з Сатурном і Венерою в зодіакальному знаку Рака, що значить, що він завжди пов'язаний з батьківщиною, і він може бути дуже важливою персоною в своїй країні. Все це може бути показником не те, щоб політичного генія, але людину, яка здатна керувати і вести за собою інших людей. Тому з цих двох кандидатур Вакарчук більш сприятливий. Я дивився гороскоп Володимира Зеленського — він всього лише шоумен і ніколи не стане президентом", - резюмував астролог.

Раніше повідомлялося, кому астрологи пророкують президентське крісло.