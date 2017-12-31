Інцидент на пошті у Харкові: чоловік під час допиту відмовився давати слідчому пояснення

Затриманий Володимир Безух, який вчора захопив заручників у відділенні "Укрпошти" у Харкові, під час допиту відмовився давати будь-які свідчення слідчому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це з посиланням на протокол допиту оголосила слідчий суддя Київського районного суду Харкова Валентина Божко під час дослідження доказів та документів, наданих в обгрунтуванні клопотання про обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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"Протокол допиту підозрюваного від 31 грудня 2017 року: о 00.40 розпочато допит. Закінчено о 00.50. Слідчий - капітан поліції Гребенюк. Допитував Безуха Володимира Володимировича. Роз'яснено зміст Конституції. Він відмовився від давання будь-яких пояснень у присутності захисника", - сказала суддя.

Як повідомляв УНІАН, вдень 30 грудня у Харкові Безух забарикадувався в будівлі відділення "Укрпошти", захопивши в заручники дев'ятьох дорослих і двох дітей. Пізніше поліцейським вдалося вмовити зловмисника відпустити двох дітей та трьох жінок.

Ввечері силовики звільнили заручників та затримали зловмисника.

Слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Харківській області розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 147 (Захоплення заручників) Кримінального кодексу України. Згідно з санкцією статті, чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Сьогодні радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк повідомив, що чоловіка, який вчора у Харкові захопив заручників, поліція вже притягувала до кримінальної відповідальності за незаконний посів коноплі.

Також він додав, що у затриманого відібрали зразки сечі та крові для проведення аналізів на вміст алкогольних і наркотичних речовин.