У Харкові силовики звільнили заручників та затримали захопника відділення "Укрпошти"

У Харкові силовики звільнили заручників та затримали зловмисника, який захопив відділення "Укрпошти".

Як передає УНІАН, про це написала голова Харківської ОДА Юлія Світлична на своїй сторінці у Facebook.

"Ситуація із захватом відділення Укрпошти вирішена. Люди визволені! Блискуча спецоперація СБУ та МВС. Негідник затриманий та буде суворо відповідати за свої дії. Зараз із визволеними людьми та родичами починають працювати психологи та медики", - написала Світлична.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Харкові невідомий забарикадувався в будівлі відділення "Укрпошти", захопивши в заручники дев'ять дорослих і двох дітей. Станом на 18:10 поліцейським вдалося вмовити зловмисника відпустити певну частину утримуваних людей - двох дітей та трьох жінок.

Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України. Згідно санкції статті зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.